球界のご意見番・江本孟紀氏は日本ハム・新庄剛志監督は「誰よりも“野球の本質”を見ている」と語る。若手育成に徹底的に注力し、ロッテを“カモ”にして貯金を積み、先発投手には完投を求める。2年連続最下位からの急浮上は偶然ではない--いま日本ハムで起きている変革の根底には新庄監督の哲学があるという。 【画像】かつて話題になった新庄監督の日めくりカレンダー 新刊『長嶋亡きあとの巨人軍』より一部