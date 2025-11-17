ここ数年は海外メーカーのドライバー人気が高かったが、今秋冬シーズンは国内メーカーの前評判も上々だ。今回は、新作＆人気ドライバー30本をツアープロの市原建彦が徹底調査。あなたにピッタリな1本を見つけよう！【30モデル試打】人気モデルの「飛距離」「ミスへの強さ」「つかまり」「打感」を10段階で評価◇◇◇約3時間かけて30本を試打しましたが、あらためて感じたのは「最近のドライバーは顔（形状）だけでは性能を判断