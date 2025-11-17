タリーズコーヒージャパンは11月12日、タリーズコーヒーの福袋「2026 HAPPY BAG」(5,500円/10,000円)の予約受付をWEBで開始した。2026 HAPPY BAG2026年のHAPPY BAGは「COFFEE MAKES ME HAPPY」をテーマに、「5,500円バッグ」と「10,000円バッグ」の2種類を用意している。予約受付は2025年11月12日に開始した。受け取り期間は2025年12月12日〜12月18日まで、店頭販売開始は2025年12月12日からとなる。○トートバッグ&干支ミニテ