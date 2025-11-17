ラグジュアリーカードは11月29日、体験型コミュニティイベント「LC運動会 supported by IZUMISE KYOTO」をIKUSA ARENA(東京都練馬区)で開催する。ラグジュアリーカード日本創立9周年記念○大人が本気で楽しむ「LC運動会」を初開催同社が2025年7月に発表した「新富裕層のライフスタイル調査」では、会員の中でも特に消費行動において活発な傾向が見られた「アクティブ・ラグジュアリー層」の特徴として、いわゆるハイブランド品など