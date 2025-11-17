１１月１７日の北海道内は強い寒気が流れ込み、日本海側を中心に雨が雪へと変わる見通しです。風も強まり、１８日にかけて荒れた天気となりそうです。１７日の道内は、上空に強い寒気が流れ込む影響で、日本海側ではすでに雨が雪へと変わっているところもあり、山沿いでは急に積雪が増えるおそれがあります。また、沿岸では風が強まり、横殴りの雪で視界が一時的に悪くなる可能性があります。太平洋側やオホーツク海側でもに