東日本放送とテレビ朝日ミュージックは12月5日から、「仙台クリスマスマーケット2025」を仙台市・錦町公園(仙台市青葉区)で開催する。仙台クリスマスマーケット2025○高さ5mのツリーやヒュッテが登場会場内には、東北最大級となる高さ約5メートルのクリスマスツリーを設置し、クリスマスの魔法を感じる空間を演出する。夜になると周囲を美しく照らすクリスマスを祝福するツリーが、街全体に温かさをもたらす。本場ドイツの雰囲気を