バンダイが手掛ける「ガシャポン」シリーズより、11月第4週より順次発売される特撮関連商品を紹介する。今回は、ウルトラマン怪獣や仮面ライダーの「まちぼうけ」シリーズ新作と、スーパー戦隊のフラットガシャポンが登場。特撮ファンはぜひチェックしてほしい。○ウルトラマン 怪獣まちぼうけ5ウルトラマン 怪獣まちぼうけ5「ウルトラマン 怪獣まちぼうけ5」は、大人気シリーズ「ウルトラマン 怪獣まちぼうけ」の第5弾。今回は邪