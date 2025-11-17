亀市、トリドールホールディングス、丸亀製麺は11月21日と22日、「丸亀うどん祭り2025」を丸亀城内芝生広場(香川県丸亀市一番丁)などで開催する。丸亀うどん祭り2025○「丸亀うどん祭り」を初開催令和4年4月に、丸亀市とトリドールホールディングスとの間で地域活性化包括連携協定が締結されてから3年が経過し、丸亀市市制20周年と丸亀製麺創業25周年を迎えたことから、更なる地域の活性化と魅力向上を目的に、うどん祭りを初開催