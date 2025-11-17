日清食品は11月17日、「カップヌードル 謎肉ガーリックペッパー ビッグ」(希望小売価格271円/税別)を全国で発売する。「カップヌードル 謎肉ガーリックペッパー ビッグ」(希望小売価格271円/税別)同商品は、ガッツリ食べたいときにぴったりなメニューとして男性を中心に人気の"ガーリックペッパーライス"の味わいを、カップヌードル流にアレンジしたもの。肉の旨みがあふれるしょうゆスープにガーリックとペッパーをきかせ、鉄板で