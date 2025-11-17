【レークプラシッド（米ニューヨーク州）＝岡田浩幸】フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第５戦、スケートアメリカは１６日、米ニューヨーク州のレークプラシッドで行われ、女子フリーはショートプログラム（ＳＰ）首位の渡辺倫果（三和建装）が１３６・６１点で３位となり、合計２１０・９６点で２位に入った。優勝は昨季世界選手権覇者のアリサ・リュウ（米）で２１４・２７点。吉田陽菜（木下アカデミー）が９位