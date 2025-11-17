星野リゾートが展開する「軽井沢星野エリア」(長野県軽井沢町星野)は12月1日、「冬のソロ活日帰り温泉プラン」(8,800円)を発売する。野鳥の森ネイチャーウォッチングコロナ禍で「癒し」や「自己探求」を目的としたひとり旅は定着しつつある。一方で、軽井沢のような観光地は「友人や家族と行くもの」というイメージから、ひとり旅に抵抗を感じる人もいる。東京から約90分とアクセスが良い同エリアは、豊かな自然、温泉、食事、買い