【モデルプレス＝2025/11/17】女優でモデルの生見愛瑠が11月16日、自身のInstagramを更新。ベアトップ姿で美しいデコルテを披露した。【写真】23歳美人モデル「大人の雰囲気」素肌際立つ姿◆生見愛瑠、ベアトップ姿で美デコルテ披露生見は「とっても新鮮な撮影でした」とつづり、ファッションカルチャーメディア「The Fashion Post」のジュエリーブランド撮影のオフショットを公開。胸元が大胆に開いた黒のベアトップ姿でカメラを