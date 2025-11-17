俳優の木村拓哉さん（53）が2025年11月12日、自身のインスタグラムを更新。愛犬にキスをする様子を披露した。「行ってくんね。待っててね」木村さんは、「今日はTOKYOタクシーの現場へ！」といい、愛犬を抱きしめてそっとキスをする写真を投稿。「行ってくんね。待っててね」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、ブレスレットとリングを身につけ、デニムのジャケットを着用。愛犬の頭にキスをして、優しい表情を