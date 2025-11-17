14日、県内では車とクマが衝突する事故が相次ぎました。けがをした人はいませんでした。湯沢警察署の調べによりますと、14日午後4時半ごろ、湯沢市川連町字欠上りの市道を走っていた軽乗用車が左側の林から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた湯沢市の50代の男性にけがはありませんでした。クマは体長が約50センチで、その後、右側の林へ立ち去ったということです。現場は、近くの民家までは約40メートルの場