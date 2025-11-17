東京時間10:31現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝20684.00（-536.00-2.53%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4089.40（-4.80-0.12%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 先週末売りが出たNY金先、週明けも冴えない動きを見せ東京金の重石に