６人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の菅田愛貴が愛犬との２ショットを公開し、話題を呼んでいる。菅田は１７日までに、自身のインスタグラムに「『月刊わんこ』愛犬のアテナと掲載頂きました」と、愛犬との２ショットを公開した。「表紙も担当させて頂き…ずーっと幸せな撮影でした♡」と振り返り、「ぜひ、かわいいあーちゃんに沢山癒されてください」とつづった。この投稿には「めっちゃ可愛いよ」「