【全2回（前編／後編）の前編】高市早苗首相（64）は、思えば先の自民党総裁選の本命ではなかった。が、各国首脳と対面する「外交ウィーク」も表面上は無事乗り切り、内閣支持率は80％に。首相の愛用品まで大人気で、SNSには賛辞が溢れる。「高市現象」とも呼ぶべき、この熱狂の正体とは。＊＊＊【写真を見る】10万円超え「早苗バッグ」とは？外交ウィークで披露した「高市流ファッション」も高市首相の外交ウィークは就任