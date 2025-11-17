15日夜、大館市の国道103号で、クマを避けようとした車が道路から逸脱する事故がありました。運転していた男性にけがはありませんでした。大館警察署の調べによりますと、15日午後10時半ごろ、大館市軽井沢字沼ノ岱の国道103号を鹿角市方向から大館市方向へ走っていた普通乗用車が、道路にいた体長約1メートルのクマ1頭を避けようとして、進行方向左側の道路外に逸れて横転しました。運転していた大館市の20代の男性にけがは