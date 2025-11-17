マリナーズが、ＦＡになったジョシュア・ネーラー内野手と５年契約で最終調整中だとＥＳＰＮのジェフ・パッサン記者が自身のＸ（旧ツイッター）に投稿した。パッサン記者は「速報」として関係者筋の話として「オフシーズン初の主要ＦＡ選手がシアトルに復帰する。トレード期限にマリナーズに移籍して以来、シアトルに愛されてきた」と伝えた。一塁手のネーラーは７月のトレード期限前にダイヤモンドバックスからマリナーズへ移