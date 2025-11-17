歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。双子の育児と産後ケアに関する近況を報告しました。中川さんは産後ケア施設での入院経験について「感謝で泣けてくる」と心境を明かしています。 【写真を見る】【 中川翔子 】 「看護師さん天使すぎる」「退院したくないよお」産後ケア施設で感謝の日々母乳育児のコツも伝授中川さんは投稿で「産後ケアで看護師さんたちにも可愛がっていただき感謝で泣けてきます」