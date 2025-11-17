心不全患者さんにとって急性増悪による入院は予後を悪化させる重要な出来事です。退院後の再入院率は高く、長期的な管理が大きな課題となっています。適切な自己管理と医療チームによる継続的な支援により、再入院のリスクを低減できます。ここでは再入院を防ぐための戦略と、長期管理における重要なポイントについて詳しく説明します。 監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎