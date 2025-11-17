15日朝、井川町役場の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと、15日午前8時ごろ、井川町北川尻字下村の民家敷地内のカキの木にのぼっているクマ1頭を、自宅にいた60代の女性が目撃しました。クマの体長は約70センチです。井川町役場までは約300メートルで、警察が注意を呼びかけています。