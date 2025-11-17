北陸地方では17日から19日頃にかけて冬型となり上空に強い寒気が流れ込む見込みで、18日から19日頃にかけて雪が降り、山沿いや山地では積雪となるところがある見込みです。北陸地方整備局や気象庁、ネクスコ東日本などは、冬用タイヤを早めに装着するよう呼び掛けています。また大型車には冬用タイヤに加え、チェーンの携行（装着）も呼び掛けています。初冬期は交通事故が増加することからスピード超過にも注意が必要