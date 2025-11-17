メンタルヘルスの専門家である筆者が、休むほど成果が出る「戦略的休暇」の考え方を提唱します（写真：kouta／PIXTA）【図で見る】ストレスと生産性の関係「ワーク・ライフ・バランスという言葉を捨てます」「睡眠時間2〜4時間」。そう発言し、身を粉にして働く高市早苗首相の姿に、頼もしさを感じる人は少なくないかもしれません。しかし、適切に休暇を取る人のほうが、長時間労働する人より生産性が高いということが、科学的にも