「ちょっと周りと違うのかな？」「なぜうまくいかないんだろう？」そんな風に悩んだことはありませんか？もしかしたら、あなたは軽度知的障害の可能性があるかもしれません。本記事では大人の軽度知的障害の特徴のほかに、原因や子どもと大人での軽度知的障害の違いについてご紹介します。 ※この記事はMedical DOCにて『「大人の軽度知的障害の特徴」はご存知ですか？日常生活における影響も解説！』と題して公開した記事を再編