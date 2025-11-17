連日、高市早苗氏の話題でマスコミはもちきりだ。日々の世間話やSNSの投稿に、これまで以上に政治の話題が上ることも増えている。政治ニュースに「if」を考えても意味がないとは思うけれど、もしかしたら今、高市氏の代わりにその座についていたかもしれない政治家が、国民民主党代表の玉木雄一郎氏だ。時間を少し巻き戻し、玉木雄一郎氏の“人気”についてつれづれと考えてみたい。（コラムニスト河崎 環）総理になりそこねた男