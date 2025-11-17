ワシントン・ウィザーズ vs ブルックリン・ネッツ日付：2025年11月17日（月）開催地：キャピタル・ワン・アリーナ（Washington）最終スコア：ワシントン・ウィザーズ 106 - 129 ブルックリン・ネッツ NBAのワシントン・ウィザーズ対ブルックリン・ネッツがキャピタル・ワン・アリーナ（Washington）で行われた。 第1クォーターは両チーム譲らず28-28で終了する。第2クォ&