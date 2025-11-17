食楽web 札幌を代表する2つの老舗ホテル、『札幌グランドホテル』と『札幌パークホテル』があります。どちらも長い歴史を誇り、北海道の人々とともに歩みながら、上質なもてなしと確かな味を守り続けてきました。今回は、そんな2つのホテルが誇るお土産の中から、特におすすめの5品をご紹介します。 札幌グランドホテルの伝統を味わえるコーンスープ缶 1971年に誕生した『札幌グランドホテル』のコӦ