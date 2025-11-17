17日11時現在の日経平均株価は前週末比314.84円（-0.62％）安の5万61.69円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は496、値下がりは1053、変わらずは57と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は260.72円の押し下げでファストリ がトップ。以下、ソニーＧ が28.91円、ダイキン が24.9円、良品計画 が20.69円、ファナック が16.55円と続いている。 プラス寄与度トップは