11月14日、『第76回NHK紅白歌合戦』の出場歌手が発表されました。堺正章さんが、ムッシュかまやつさん、井上堯之さんと結成したバンド『ソン・フィルトル』として、1999年に出場して以来、26年ぶりに紅白のステージに立ちます。堺さんは放送100年の特別企画で自身のヒット曲をメドレーで披露するそうです。堺さんと言えば、番組司会者のイメージがあると思います。しかし、世の中に最初に知られるようになったきっかけは音楽。