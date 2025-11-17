◇W杯欧州予選I組ノルウェー4―1イタリア（2025年11月16日イタリア・ミラノ）ノルウェーが7大会ぶり4度目のW杯出場を決めた。敵地で行われた2026年北中米大会の欧州予選I組最終戦でイタリアを4―1で撃破。大量の得失点差を背景に2位のイタリアに敗れても突破がほぼ確実だった状況で前半11分に先制を許す展開となったが、後半18分に試合を振り出しに戻すと、同33分と34分にFWハーランドが立て続けにゴール。アディショナル