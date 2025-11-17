各地でさまざまなデジタルアートを披露しているネイキッドが、京都の国指定重要文化財である平安神宮の創建百三十年を記念して、夜間参拝イベント『創建百三十年記念 NAKEDヨルマイリ2025-26 平安神宮』を開催します。京都・平安神宮で創建百三十年を記念したイベント「NAKEDヨルマイリ 平安神宮」は、「祈り」をテーマにした新しい形の文化体験として、訪れる人々がそれぞれのかたちで夜の神社の時間を過ごせる場に。平安神宮の壮