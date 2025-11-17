筆者の話です。結婚してからというもの、夫の友人関係のお祝いごとの準備まで、いつの間にか私の担当になりました。「ちゃんとお祝いできた俺、えらい」と笑う夫を見て──その笑顔を支えているのは「誰の努力」かを考えた出来事です。 夫の友人関係のお祝いごとも、なぜか私の担当 結婚当初から、夫のまわりで誕生日や出産、昇進といったお祝いごとがあるたび、準備をするのはいつも私。「この人には何がいいかな」「相手の奥