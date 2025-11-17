1.力を抜いて自然な角度のとき 猫の耳が緊張せずに力を抜き、自然な状態のときは、とても安心していて、ご機嫌なサインです。よくある場面としては、ひなたぼっこをしているときや、大好きな飼い主さんに撫でられているときなど、警戒心ゼロでゆったりしているときです。 このようなサインが見られたら、安心して過ごせるように、そっと見守ってあげましょう。また、リラックスした猫が耳だけを音がする方に向けているこ