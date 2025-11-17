高市政権に新たな火種だ。林芳正総務相に「政治とカネ」の問題が浮上している。【もっと読む】高市政権マッ青！ 連立の“急所”維新「藤田ショック」は幕引き不能…橋下徹氏の“連続口撃”が追い打ち問題を最初に報じたのは「週刊文春」（11月13日号）。昨秋の衆院選を巡る、林陣営の「選挙運動費用収支報告書」には、計269人に約316万円の「労務費」の支払いが記載されているという。支出先は主に林氏の選挙区（山口3区）内の