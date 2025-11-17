大手食品メーカーは、コスト上昇と節約志向の板挟みにあっているが、新たな打開策に踏み出している。ニチレイは価格対応型商品のラインアップを新規投入する方針を打ち出し、日清食品は手ごろな価格の「あっさりおいしいカップヌードル」シリーズなどの比率を戦略的に高める。既存の定番品で収益のベースを確保しつつ、市場でニーズが高まっている低価格志向への対応も急ぐ。価格対応型を新規投入上期決算説明会の席上、ニチレ