11月14日に発表されたNHK紅白出場者の発表で、白組に“地殻変動”が起こった。【写真】紅白初出場ちゃんみな ルッキズムと戦った壮絶過去と若者の絶大支持を集めた「ノノガ」の大成功旧ジャニーズ（現STARTO ENTERTAINMENT）勢では、Snow Man、SixTONESたちの出演はなく、King & Prince（キンプリ）1組だけ。STARTOファンにとっては何とも肩透かしな状況に終わっている。ボーイズグループとしては、キンプリから独立した