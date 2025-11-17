JWマリオット・ホテル東京が、開業後初となるフェスティブプロモーションを展開。世界が認めたパティシエによる「クリスマスケーキコレクション」や「クリスマスアフタヌーンティー」に、心身を満たす「期間限定ディナーコース」が登場します！ JWマリオット・ホテル東京「フェスティブプロモーション 2025」 期間：2025年12月1日より順次 東京・高輪の新街「TAKANAWA GATEWAY CITY」の高層階に位置す