朝起きると、口に乾きやねばつきがあったり、のどの痛みを感じることはありませんか？気温が下がり空気が乾燥するこの季節、そんな不調がある人は睡眠時に“口呼吸”をしているのかもしれません。人間は赤ちゃんの頃から“鼻呼吸”をしてきたはずなのですが、成長の過程や加齢により口呼吸をするようになり、特に睡眠時の口呼吸が健康リスクをもたらします。「みらいクリニック」を開業する内科医の今井一彰先生に、睡眠中の口呼