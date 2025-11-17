小樽駅から徒歩4分ほどの路地裏に佇む『小樽・蕎麦屋・籔半』の入り口。開店前から長い行列ができる ●北海道・小樽市の老舗蕎麦屋『小樽・蕎麦屋・籔半』の魅力をご紹介します。 おいしいお酒と肴が楽しめて、〆に香り高いお蕎麦を堪能しつつ、長い歴史に浸れる――そんな蕎麦屋が、小樽駅のすぐそばにあります。 それが『小樽・蕎麦屋・籔半（やぶはん）』。1954年創業の、小樽でいちばん歴史のある老舗です。