味の素AGFは11月14日から24日にかけて、JR原宿駅からほど近い場所で「ブレンディ カフェラトリー」スティック（カフェラトリー）の体験型イベントを開催している。スティックミックス最需要期の冬場に向けて、豊かな泡立ちと本格的なカフェの味わいを手軽に楽しめる「カフェラトリー」の情報拡散を図るのが目的。昨年は5日間の開催で2000人以上が来場。来場者による情報拡散で手応えが得られたことから、今年は開催期間を11