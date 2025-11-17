米スポーツ専門局ＥＳＰＮのパッサン記者らは１７日、マリナーズがＪ・ネーラー一塁手と５年契約で再契約目前であるとＸに投稿した。ネーラーは７月２４日にＤバックスからマリナーズにトレードで加入。１７８センチ、１０７キロの巨漢の左打ちで今季は打率２割９分５厘、２０本塁打、９２打点。ポストシーズンでは１２試合で打率３割４分、３本塁打、５打点と活躍し、リーグ王者決定戦で第７戦まで奮闘する原動力となった。ま