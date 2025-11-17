日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』（毎週水曜後7：00）が、17日までにYouTube公式チャンネルを更新。19日放送の2時間SP「一般人の壁を越えろ！おもしろ利根町の人選手権」オープニングの様子を先行公開し、お笑いコンビ・蛙亭のイワクラが“破局”について言及した。【破局告白の瞬間】オズワルド伊藤「別れまして…」にスタジオ騒然イワクラは、かつてのルームメイトだったお笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介と交際し