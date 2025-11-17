男女のすれ違いや家事分担をリアルに描き、各漫画賞で注目を集めている「じゃあ、あんたが作ってみろよ」。【写真で見る】火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』よりぶんか社「comicタント」で連載中の本作は、「CREA夜ふかし漫画大賞2024」1位、「Renta！マンガ大賞2024」新時代恋愛マンガ賞、「このマンガがすごい！2025」オンナ編4位、「楽天kobo電子書籍Award2025」入賞と、数々の賞を受賞している。第26回手塚治虫文化