川地洋平アナウンサーが今、最も旬な食材で丼を作る「最旬！丼マン」。１１月１４日（金）は、大阪・熊取町から生中継。今回の食材は「自然薯」です。「土の輝き」というブランド名がついた、大阪産の自然薯。その栽培方法は、“波板”を土の中に敷き埋めて育てる「波板栽培」。自然薯の上に多くの土を乗せるため、適度なストレスがかかり強い粘りが出るそうです。粘りが強く、栄養価が高いことから「山うなぎ」とも呼ばれる