青森県と日本航空、星野リゾートは、2025年12月3日〜2026年3月31日の期間、「のれそれ青森旅キャンペーン2025 〜跳ねるこころ、ハマる青森!〜」第3弾として、青森の魅力を食や体験で満喫できるパッケージプランを発売する。のれそれ青森旅キャンペーン2025 〜跳ねるこころ、ハマる青森!〜現在、JAL東京(羽田)−三沢は暫定的に1日4便運航している。4便化が定着することで、青森県への交通の利便性がより高まるとしている。4便化定着