CureAppは11月13日、医師監修のもと、高血圧の人に向けた入浴時の「ヒートショック」対策を公開した。高血圧の方が気をつけたい入浴時の「ヒートショック」対策暑さが長引いた10月から一転、11月に入ると冷え込みを感じるようになった。寒い日には温かい風呂で体を温めたくなるが、この時期に注意したいのが「ヒートショック」。特に高血圧の人はリスクが高くなるため、入浴時の工夫が必要となる。今回、福岡大学医学部衛生・公衆