マリナーズをFAとなったジョシュア・ネーラー内野手（28）が球団と5年契約で最終調整していると16日（日本時間17日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」など複数の米メディアが報じた。カナダ出身のネーラーは19年にパドレスでメジャーデビュー。ガーディアンズを経て、今季はダイヤモンドバックスでプレーした。7月にマリナーズにトレードで移籍。マ軍では強打の一塁手として、チームの24年ぶり地区優勝に貢献。今季成績は147