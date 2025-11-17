ボーイズグループASTRO・チャウヌ（本名イ・ドンミン）の弟、イ・ドンフィがYouTubeチャンネルにサプライズ登場し、大きな関心を集めている。特に、悪質コメントに苦しむ芸能人を守りたいという思いを明かし、注目を浴びている。【画像】チャウヌの弟、4秒出演で“イケメンすぎる”と話題11月16日、YouTubeチャンネル『セバシ講演』に「Korea AI Summit 話題の研究員｜チョ・ヨンミン｜AI専門家 AIブランディング イ・ドンフィ」と