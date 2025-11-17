北海道泊村議会の全員協議会で原発再稼働への同意を表明する高橋鉄徳村長＝17日午前、泊村北海道電力泊原発3号機が立地する北海道泊村の高橋鉄徳村長は17日、村議会の全員協議会で原発再稼働に村として同意する意向を表明し「安全確保を大前提に、地元経済の活性化を期待する」と述べた。同社と安全協定を結ぶ4町村で首長が同意を表明するのは初めて。協議会で高橋村長は、同社や道主催の住民説明会で厳しい反対意見がなかった